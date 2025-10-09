Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Капитан сборной России сыграет в повязке, посвященной годовщине Победы.
Команда Валерия Карпина в пятницу проведет в Волгограде BetBoom товарищеский матч со сборной Ирана. Начало – в 20:00 по московскому времени.
На пресс-конференции вратарь Матвей Сафонов продемонстрировал капитанскую повязку на предстоящий матч.
Она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал сборной России
