  Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Капитан сборной России сыграет в повязке, посвященной годовщине Победы.

Команда Валерия Карпина в пятницу проведет в Волгограде BetBoom товарищеский матч со сборной Ирана. Начало – в 20:00 по московскому времени. 

На пресс-конференции вратарь Матвей Сафонов продемонстрировал капитанскую повязку на предстоящий матч. 

Она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

