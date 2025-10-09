Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Капитан сборной России сыграет в повязке, посвященной годовщине Победы.

Команда Валерия Карпина в пятницу проведет в Волгограде BetBoom товарищеский матч со сборной Ирана . Начало – в 20:00 по московскому времени.

На пресс-конференции вратарь Матвей Сафонов продемонстрировал капитанскую повязку на предстоящий матч.

Она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.