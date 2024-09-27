Роналду забил 903-й гол в карьере – «Аль-Вахде» с пенальти

Криштиану Роналду отметился голом в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра » на 56-й минуте игры 5-го тура реализовал пенальти в ворота «Аль-Вахды ».

Роналду забил 903-й гол в карьере и 771-й на клубном уровне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .