Николишин о США: «Ехал с мыслями о рассказах Задорнова, сейчас – только позитив. Мы в школе как учим: девочку обижают, заступись. У них – скажи учительнице, у нас – западло»
Николишин – чемпион мира и призер Олимпийских игр. За 10 лет в НХЛ играл в «Вашингтоне», «Колорадо», «Чикаго».
– Как Америка изменилась за те 10 лет, что жили там?
– Скорее мы менялись. Мое отношение к американцам, например.
Если изначально ехал с мыслью, что американцы – как рассказывал Задорнов: «Какие же они тупые», то в процессе общения, узнавания языка и людей этот штамп уходил.
Конечно, они – другие. Это страна иммигрантов: местные жители, наверное, только индейцы, а остальные – из Италии, Ирландии, Мексики. У каждого своя культура, взгляд на жизнь.
Общаешься с человеком и понимаешь: за спиной целая история. Это даже в деталях проявляется: традиции, особенности семейных ужинов.
Сейчас к американцам у меня позитив. Обычные люди, как и мы. Уклад жизни оставляет отпечатки, но не больше.
– А какие отпечатки?
– Допустим, у нас ябедничество, у них – попытка достучаться, чтобы все были в равных условиях.
Если человек видит, как из машины впереди фантик выбросили, он может позвонить: «Вот такой человек сделал это». Будет штраф. И так делают не потому, что хотят наябедничать. Хотят, чтобы мусор не валялся.
Ну это я сейчас понимаю. Сначала к таким проявлениям относился с осуждением, но потом подумал: «А что не так? Человек здесь живет, это его дом. Он хочет, чтоб тот оставался чистым».
Или пример из школы. Мы как учим: кто-то ударил – дай сдачи. Девочку обижают, заступись.
А в Америке немного по-другому подходят: если кто-то ударил, приди и скажи учительнице. У нас – западло, а у них так делается, чтобы это не перерастало в конфликт между детьми, чтобы они сами свои проблемы не решали.
Есть в этом рациональное зерно, – сказал Андрей Николишин в интервью Спортс’’.
Интервью Андрея Николишина: 10 лет в США, отец в Гулаге и неочевидные проблемы нашего хоккея
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