Николишин о США: «Ехал с мыслями о рассказах Задорнова, сейчас – только позитив. Мы в школе как учим: девочку обижают, заступись. У них – скажи учительнице, у нас – западло»

Андрей Николишин рассказал, почему изменил свое отношение к американцам.

Николишин – чемпион мира и призер Олимпийских игр. За 10 лет в НХЛ играл в «Вашингтоне», «Колорадо», «Чикаго».

– Как Америка изменилась за те 10 лет, что жили там?

– Скорее мы менялись. Мое отношение к американцам, например.

Если изначально ехал с мыслью, что американцы – как рассказывал Задорнов: «Какие же они тупые», то в процессе общения, узнавания языка и людей этот штамп уходил.

Конечно, они – другие. Это страна иммигрантов: местные жители, наверное, только индейцы, а остальные – из Италии, Ирландии, Мексики. У каждого своя культура, взгляд на жизнь.

Общаешься с человеком и понимаешь: за спиной целая история. Это даже в деталях проявляется: традиции, особенности семейных ужинов.

Сейчас к американцам у меня позитив. Обычные люди, как и мы. Уклад жизни оставляет отпечатки, но не больше.

– А какие отпечатки?

– Допустим, у нас ябедничество, у них – попытка достучаться, чтобы все были в равных условиях.

Если человек видит, как из машины впереди фантик выбросили, он может позвонить: «Вот такой человек сделал это». Будет штраф. И так делают не потому, что хотят наябедничать. Хотят, чтобы мусор не валялся.

Ну это я сейчас понимаю. Сначала к таким проявлениям относился с осуждением, но потом подумал: «А что не так? Человек здесь живет, это его дом. Он хочет, чтоб тот оставался чистым».

Или пример из школы. Мы как учим: кто-то ударил – дай сдачи. Девочку обижают, заступись.

А в Америке немного по-другому подходят: если кто-то ударил, приди и скажи учительнице. У нас – западло, а у них так делается, чтобы это не перерастало в конфликт между детьми, чтобы они сами свои проблемы не решали.

Есть в этом рациональное зерно, – сказал Андрей Николишин в интервью Спортс ’’.

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