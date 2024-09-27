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  • СКА и «Северсталь» побили два рекорда КХЛ по скорострельности. Команды забили семь голов в первом периоде
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СКА и «Северсталь» побили два рекорда КХЛ по скорострельности. Команды забили семь голов в первом периоде

СКА и «Северсталь» установили два рекорда КХЛ по скорострельности.

Команды играют в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После первого периода СКА ведет со счетом 5:2.

«СКА и «Северсталь» установили рекорды КХЛ по скорострельности:

– Семь шайб с начала матча – 14:55. Предыдущий рекорд 14:59 был установлен 3 февраля 2013 года в матче между «Слованом» и пражским «Львом».

– Семь шайб в течение матча – 08:03. Предыдущий рекорд 08:07 был установлен 15 января 2024 года в матче между «Торпедо» и «Металлургом», –  сообщает пресс-служба КХЛ.

Голами в составе «Северстали» отметились Никита Коростелев и Руслан Абросимов. Авторами шайб СКА стали Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Иван Демидов, Владимир Алистров и Марат Хайруллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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