39-летний Роналду забил в 8 из 9 матчей сезона за «Аль-Наср» и сборную Португалии

Криштиану Роналду не сумел забить только в одном матче этого сезона.

39-летний форвард сегодня реализовал пенальти в игре с «Аль-Вахдой » в чемпионате Саудовской Аравии.

В текущем сезоне португалец принял участие в девяти матчах в составе клуба и сборной. Не пропустить от Роналду сумел только «Аль-Ахли».

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .