39-летний Роналду забил в 8 из 9 матчей сезона за «Аль-Наср» и сборную Португалии
Криштиану Роналду не сумел забить только в одном матче этого сезона.
39-летний форвард сегодня реализовал пенальти в игре с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.
В текущем сезоне португалец принял участие в девяти матчах в составе клуба и сборной. Не пропустить от Роналду сумел только «Аль-Ахли».
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости