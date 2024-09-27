Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Вахду», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Холудом» в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 5-го тура.

В пятницу «Аль-Наср » Криштиану Роналду примет «Аль-Вахду ».

В субботу «Аль-Хилаль » Малкома сыграет в гостях с «Аль-Холудом».

В воскресенье «Аль-Иттифак » под руководством Стивена Джеррарда встретится на выезде с «Аль-Таавуном ».

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии