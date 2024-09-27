Фанаты «Оренбурга» скандировали «Давид, уходи!» в адрес Деограсии во время матча с «Пари НН»
Фанаты «Оренбурга» выразили недовольство главным тренером команды.
Болельщики скандировали «Давид, уходи!» на матче 10-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (1:2). Кричалка была адресована главному тренеру Давиду Деограсии. Испанец работает в команде с августа 2023 года.
«Оренбург» идет на 13-м строчке в таблице РПЛ с семью очками. Серия команды без побед составляет 13 матчей во всех турнирах.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Чемпионат»
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