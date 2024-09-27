Роднина сообщила, что совет ISU допустил российских юниоров на международные соревнования

Совет ISU допустил российских юниоров на международные соревнования.

Об этом сообщила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

27–28 сентября в Лозанне проходит заседание совета ISU.

– Речь идет про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона.

– Говорит ли это о потеплении со стороны ISU?

– Зачем мы ждем какого‑то потепления? Его нет. Им плохо без нас, вот и все, – сказала Роднина.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.