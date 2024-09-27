Сафонов пропустил во 2-м матче подряд. Ему забили с пенальти в матче с «Ренном»

Матвей Сафонов пропустил во втором матче подряд.

Сегодня российскому вратарю забили с пенальти на 73-й минуте в матче 6-го тура Лиги 1 с «Ренном » при счете 3:0 в пользу парижан.

Кроме того, на 87-й минуте Сафонов пропустил с игры, но гол отменили из-за игры рукой.

Напомним, в прошлом туре с «Реймсом» (1:1) Сафонов пропустил с игры. В дебютном матче с «Жироной» в Лиге чемпионов вратарь сборной России сыграл на ноль.

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