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Сафонов пропустил во 2-м матче подряд. Ему забили с пенальти в матче с «Ренном»

Матвей Сафонов пропустил во втором матче подряд.

Сегодня российскому вратарю забили с пенальти на 73-й минуте в матче 6-го тура Лиги 1 с «Ренном» при счете 3:0 в пользу парижан.

Кроме того, на 87-й минуте Сафонов пропустил с игры, но гол отменили из-за игры рукой.

Напомним, в прошлом туре с «Реймсом» (1:1) Сафонов пропустил с игры. В дебютном матче с «Жироной» в Лиге чемпионов вратарь сборной России сыграл на ноль.

Помогал делать перчатки, в Париж доставили 11 пар. Неизвестные детали о Сафонове и бренде звезды «Амкала»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoРенн
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
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