Лакерник о допуске юниоров: «Нужно задавать вопрос Родниной, откуда она это взяла. У меня данной информации нет»

Александр Лакерник не подтвердил новость о допуске российских фигуристов-юниоров.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила , что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских юниоров на соревнования под своей эгидой.

27-28 сентября в Лозанне проходит заседание совета ISU.

– Мне не известно, допустили наших юниоров или нет.

– Это сказала Ирина Роднина.

– Нужно задавать вопрос Ирине Константиновне, откуда она это взяла. У меня данной информации нет.

– Известно ли, когда будет рассматриваться вопрос о нашем допуске и будет ли принято какое‑то решение?

– Не знаю, честно. Заседание совета идет три дня, досконально повестку не видел.

– Какие у вас в принципе ожидания от заседания совета ISU?

– Знаете, я не гадалка, чтобы мои условные ожидания попадали в прессу. Я привык мерить другими категориями: принято решение, оно такое. А что я бы хотел, чтобы совет принял – таким образом не общаюсь. Я человек другого склада, говорю только о том, что есть, а не о том, что может быть.

Откуда Ирина Константиновна все это взяла – не знаю, потому что, естественно, она разговаривала об этом не со мной, – сказал почетный вице-президент ISU .

«Заседание совета имеет, по моему опыту, повестку дня из 30-50 пунктов. Если там будет вопрос о допуске наших спортсменов, то будет один из многих пунктов, которые будут обсуждаться. Не ждите, что это будет специальное заседание по допуску.

Цитату Ирины Родниной прочел. Она это может опровергнуть, потому что говорится, что допуск будет обсуждаться. Не думаю, что это может быть, потому что заседание совета сегодня только начинается и вряд ли начнется с вопроса о допуске.

Не сильно верю всей этой истории. Мне уже звонили. На правду это не похоже. Заседание идет два-три дня в зависимости от повестки дня. Выводы делать нужно после», – цитирует Лакерника «СЭ» .