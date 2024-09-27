«Милан» выиграл 3 матча Серии А кряду с общим счетом 9:1. До этого были две ничьих и поражение
«Милан» одержал три победы подряд в чемпионате Италии.
Сегодня команда Паулу Фонсеки разгромила «Лечче» (3:0) в 6-м туре.
Ранее в Серии А «россонери» одолели «Интер» (2:1) и победили «Венецию» (4:0).
В первых трех турах «Милан» дважды сыграл вничью и потерпел поражение.
Следующим его соперником в Серии А станет «Фиорентина». Они встретятся 6 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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