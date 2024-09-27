Авербух о заявке Загитовой на грант: «У наших шоу большая социальная направленность. Не надо бросаться на Алину»

Илья Авербух призвал «не бросаться» на Алину Загитову из-за заявки на грант.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее запросила грант на 74,8 миллиона рублей для проведения ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

– Думаю, что негатив появляется в том числе, когда пишут и про меня, и про Татьяну Навку. Поэтому в истории с Загитовой нужно быть абсолютно честными. Дело в том, что недостаточно информации, и это наша общая проблема.

В обывательском сознании государственный грант – это когда ты приезжаешь в некую контору, тебе отгружают 75-100 миллионов наличкой, и ты с этими деньгами можешь делать все, что хочешь. Конечно, у людей подобная картина вызывает отторжение.

Но ведь на самом деле все не так. Эти деньги помогают в организации шоу, но они идут напрямую именно тем подрядчикам, которые создают шоу. Например, напрямую администрации дворца, который арендуется под мероприятие, напрямую в компанию, занимающейся световым оборудованием, напрямую декораторам и так далее.

Это все деньги, которые мы не видим, хоть они и минимизируют расходную часть. И, самое главное, что каждая копейка этих денег подотчетна. В итоге деньги, по сути, остаются внутри государства. При этом они могут расширить спортивную аудиторию. У наших шоу большая социальная направленность. Поэтому не надо рассуждать по‑обывательски «вот ему дали, он сидит». Это вообще не так.

– Достаточно ли 75 миллионов рублей, чтобы организовать качественное шоу?

– Все равно должен быть большой внебюджет. Насколько я знаю, это самая большая сумма, запрошенная у фонда культурных инициатив. Как вы знаете, я несколько лет в Сочи реализовываю проект благодаря фонду. У Жени Плющенко и Татьяны Навки тоже есть свои проекты и инициативы. Не надо бросаться на Алину. Вокруг нее формируется команда, которая поможет ей организовать шоу, – сказал хореограф и продюсер Авербух .