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Капризов сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом»

Кирилл Капризов сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом».

Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы в ворота «Джетс» в предсезонном матче (8:5) и был признан третьей звездой. 

Нападающий «Уайлд» (17:53, 3:59 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

В его активе 5 бросков в створ и 1 мимо, статистика потерь и перехватов – 5 против 3. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМиннесота
logoНХЛ
logoВиннипег
logoКирилл Капризов
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