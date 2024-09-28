Капризов сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом»
Кирилл Капризов сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом».
Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы в ворота «Джетс» в предсезонном матче (8:5) и был признан третьей звездой.
Нападающий «Уайлд» (17:53, 3:59 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.
В его активе 5 бросков в створ и 1 мимо, статистика потерь и перехватов – 5 против 3.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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