Кирилл Капризов сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом».

Форвард «Миннесоты» забросил 2 шайбы в ворота «Джетс» в предсезонном матче (8:5) и был признан третьей звездой.

Нападающий «Уайлд» (17:53, 3:59 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

В его активе 5 бросков в створ и 1 мимо, статистика потерь и перехватов – 5 против 3.