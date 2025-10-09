У Погба боль в бедре – он пропустит матч с «Анже». Хавбек еще не играл за «Монако» после подписания летом
Возвращение Поля Погба откладывается.
Как сообщает L’Équipe со ссылкой на Nice-Matin, полузащитник «Монако» пожаловался на мышечный дискомфорт в правом бедре на тренировке.
Игрок прошел обследование. Клуб не сообщил о его результатах, но известно, что Погба не сможет сыграть против «Анже» 18 октября.
32-летний француз подписал контракт с «Монако» летом, отбыв дисквалификацию за допинг. За клуб футболист еще не провел ни одной игры.
