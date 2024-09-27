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  • Ротенберг об игре СКА: «Мы находимся на уровне «Каролины». Деанджело заметил, что многие детали схожи. Но у нас больше вариантов атаки, поэтому забиваем по 8 голов за матч»
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Ротенберг об игре СКА: «Мы находимся на уровне «Каролины». Деанджело заметил, что многие детали схожи. Но у нас больше вариантов атаки, поэтому забиваем по 8 голов за матч»

Роман Ротенберг сравнил СКА с «Каролиной».

В пятницу клуб из Петербурга обыграл «Северсталь» со счетом 8:5. Защитник Энтони Деанджело сделал 3 передачи в своем первом матче за СКА. Ранее он играл за «Каролину» в НХЛ.

«Когда мы подписывали контракт с Тони Деанджело в Ленинградской области, целый час смотрели, как играет СКА. И вот Тони заметил, что многие детали схожи с «Каролиной» с точки зрения трудовой этики, подходов, нюансов. Но если сравнивать с «Каролиной», у нас намного больше вариантов атаки. Поэтому мы забиваем по восемь голов за матч.

Понятно, есть вещи, которые надо улучшить. Но адаптация Тони при переходе из НХЛ в КХЛ прошла замечательно. Он чувствовал себя как рыба в воде. Потому что мы играем на такой же площадке шириной 26 метров. Будь мы где‑нибудь на выезде, где каток шириной 28 метров, было бы намного сложнее.

Потом – детали системы. Какая система лучшая? Та, которая выполняется. Сегодня два периода мы здорово выполняли игровое задание. Поэтому Тони, по сути, не заметил разницы. Это для нас отличная новость. Потому что мы находимся на уровне «Каролины», а это одна из лучших команд за последние годы в НХЛ. Там играет Андрей Свечников, с которым мы тоже общались. И он тоже хорошо отзывался о Тони, как и Евгений Кузнецов. Поэтому мы говорим о том, что наш хоккей развивается.

А когда к нам приходят такие игроки, как Деанджело, то мы растем. Это не какие‑то ребята из АХЛ, играющие на второстепенных ролях. А это лидеры клубов НХЛ, игравшие в первой паре. У них игровой интеллект, катание, мастерство. То, что нам нужно для лиги.

Никому не интересно смотреть, когда 10 человек стоят в обороне весь матч, и в шестом овертайме кто‑нибудь забьет через рикошет. А мы будем здесь, в России и Санкт‑Петербурге, радовать своих болельщиков. И дома, и на выезде», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКаролина
logoНХЛ
logoАХЛ
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
logoМатч ТВ
logoАндрей Свечников
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