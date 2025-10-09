Карпин назвал Иран одним из самых серьезных соперников сборной России за последнее время: «Сильных сторон у них много. Добротные футболисты, которые играют в РПЛ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о матче с командой Ирана.

Команды проведут товарищескую встречу в Волгограде 10 октября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

– На тренировке было веселое упражнение, когда футболисты сначала бегали вдвоем, потом втроем. Объясните его.

– Направленность была разминочная. Одновременно с этим был соревновательный момент. Весело, часто применяем это перед игровыми днями.

– Считаете ли вы, что Иран самый серьезный соперник за последнее время? Учитывая, что сборная занимает 20‑е место в рейтинге ФИФА.

– Один из самых серьезных. Не стал бы брать во внимание рейтинг ФИФА. Команды, играющие в Европе, Латинской Америке, там уровень сопротивления другой. Изучив Иран и сыграв с ними два года назад, думаю, что это одна из самых сильных [сборных], если поставить их в один уровень с Нигерией, Сербией.

Сильных сторон у них много. Добротные футболисты, которые играют в РПЛ . Азмун не будет играть, но на это не будем обращать внимание. На конкретных игроков мы будем обращать внимание, работаем комплексно.

– В третий раз вы приезжаете в Волгоград. Как оцените состояние газона?

– Нормальное, так скажем. Чуть‑чуть мягковато. Когда спросили про упражнение на разминке, там мы вспахали поле, так скажем. Завтра будет дождь, ко второму тайму будет чуть хуже. Больше вопросов будет у футболистов после игры, на мягком грунте они садятся быстрее, – сказал Карпин .