1

Сборная Алжира вышла на ЧМ-2026

Сборная Алжира вышла на чемпионат мира.

Команда Владимира Петковича разгромила сборную Сомали в 9-м туре квалификации ЧМ-2026 (3:0) и гарантировала себе 1-е место в своей группе. За один тур до конца отборочного этапа алжирцы опережают команду Уганды, занимающую 2-ю строчку, на 4 очка. 

Сборная Алжира примет участие в чемпионате мира впервые с 2014 года. Тогда она дошла до 1/8 финала.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года. 

Как вам дерби?20802 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЧМ-2026
logoсборная Сомали
logoсборная Алжира по футболу
logoквалификация ЧМ Африка
logoВладимир Петкович
logoсборная Уганды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пулишич – лучший игрок сентября в Серии А. У вингера «Милана» 5 (3+2) очков в 3 матчах
411 минут назад
Товарищеские матчи. Англия сыграет с Уэльсом, Польша – с Новой Зеландией, Румыния против Молдовы
119 минут назадLive
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
20 минут назадТесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
1825 минут назад
Инфантино о соглашении Израиля и Палестины: «Отличная новость, которая дает надежду всем. Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за свои решительные действия»
4352 минуты назад
Гражданская жена Аршавина подала на него в суд о взыскании алиментов на дочь, чтобы уменьшить выплаты на детей от его других браков («Mash на спорте»)
6353 минуты назад
Нассер Аль-Хелайфи: «Суперлига умерла, не начавшись. ЛЧ – лучший турнир, другие нам не нужны. Приятно, что «Барселона» возвращается»
31сегодня, 17:12
Погребняк о Жерсоне: «Надо избавляться от этого балласта, если он не хочет быть в «Зените». Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше»
29сегодня, 17:01
«Спартак» ведет переговоры с Клеманом. Экс-тренер «Монако» взял время на размышления (Sport24)
52сегодня, 16:42
Килиан Мбаппе: «У меня очень хорошие отношения с Винисиусом, он отличный игрок и хороший человек. Люди говорят о нас всякое, но у нас одна цель – помочь «Реалу» выигрывать титулы»
12сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» выкупил тренера Ахметзянова у «КАМАЗа» за 20 млн рублей. Кержакова и Игнашевича клуб не рассматривал (Иван Карпов)
315 минут назад
У Погба боль в бедре – он пропустит матч с «Анже». Хавбек еще не играл за «Монако» после подписания летом
733 минуты назад
Мальта – Нидерланды. Рейндерс, де Йонг, Гакпо, Думфрис играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
35 минут назад
Карпин о том, как мотивирует игроков сборной: «Бью и запугиваю. Шутка. Работаем над тем, чтобы у ребят уходила боязнь ошибки, которая у них заложена с детства»
242 минуты назад
Карпин назвал Иран одним из самых серьезных соперников сборной России за последнее время: «Сильных сторон у них много. Добротные футболисты, которые играют в РПЛ»
2сегодня, 16:50
Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
1сегодня, 16:45Видео
Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
15сегодня, 14:58
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
18сегодня, 14:46
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
10сегодня, 14:27
Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
11сегодня, 14:14