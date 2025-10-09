Сборная Алжира вышла на ЧМ-2026

Сборная Алжира вышла на чемпионат мира.

Команда Владимира Петковича разгромила сборную Сомали в 9-м туре квалификации ЧМ-2026 (3:0) и гарантировала себе 1-е место в своей группе. За один тур до конца отборочного этапа алжирцы опережают команду Уганды, занимающую 2-ю строчку, на 4 очка.

Сборная Алжира примет участие в чемпионате мира впервые с 2014 года. Тогда она дошла до 1/8 финала.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.