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  • Вратаря Аргентины дисквалифицируют на две игры за удар по камере после поражения от Колумбии. Мартинес не сыграет с Венесуэлой и Боливией
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Вратаря Аргентины дисквалифицируют на две игры за удар по камере после поражения от Колумбии. Мартинес не сыграет с Венесуэлой и Боливией

Эмилиано Мартинес получит двухматчевую дисквалификацию.

Журналист Эрнан Кастильо сообщил, что голкипера сборной Аргентины намерены отстранить на две игры из-за того, что он ударил по камере после поражения от сборной Колумбии, задев руку оператора.

Отмечается, что схожее наказание, на одну или две игры, обычно следует за удар соперника по лицу или пинок.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что дисквалификация также связана с тем, что голкипер приложил к паху трофей за победу на Кубке Америки.

Мартинес, таким образом, пропустит матчи против Венесуэлы и Боливии в квалификации ЧМ-2026.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Эрнана Кастильо
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Аргентины по футболу
дисквалификации
logoСборная Колумбии по футболу
logoЭмилиано Мартинес
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
Фабрицио Романо
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