Вратаря Аргентины дисквалифицируют на две игры за удар по камере после поражения от Колумбии. Мартинес не сыграет с Венесуэлой и Боливией

Эмилиано Мартинес получит двухматчевую дисквалификацию.

Журналист Эрнан Кастильо сообщил, что голкипера сборной Аргентины намерены отстранить на две игры из-за того, что он ударил по камере после поражения от сборной Колумбии , задев руку оператора.

Отмечается, что схожее наказание, на одну или две игры, обычно следует за удар соперника по лицу или пинок.

Инсайдер Фабрицио Романо добавляет , что дисквалификация также связана с тем, что голкипер приложил к паху трофей за победу на Кубке Америки.

Мартинес, таким образом, пропустит матчи против Венесуэлы и Боливии в квалификации ЧМ-2026.