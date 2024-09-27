«Авангард» проиграл 7-й матч подряд. У команды Звягина 3 победы в 10 играх сезона КХЛ

«Авангард» проиграл 7-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством тренера Сергея Звягина потерпела поражение от «Трактора» (2:4). Это 7-е поражение «Авангарда » подряд.

В следующем матче, 30 сентября, омичи сыграют против «Сибири»

На данный момент «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока с 7 очками после 10 игр.