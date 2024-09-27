«Авангард» проиграл 7-й матч подряд. У команды Звягина 3 победы в 10 играх сезона КХЛ
«Авангард» проиграл 7-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда под руководством тренера Сергея Звягина потерпела поражение от «Трактора» (2:4). Это 7-е поражение «Авангарда» подряд.
В следующем матче, 30 сентября, омичи сыграют против «Сибири»
На данный момент «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока с 7 очками после 10 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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