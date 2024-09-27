Светлана Журова: «На кино миллиарды мы тратим, а на шоу замечательной Загитовой – не можем? Вопрос суммы и целесообразности рассмотрят специалисты»

Светлана Журова на примере кинопроектов оценила заявку Алины Загитовой на грант.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее запросила грант в размере 74,8 миллиона рублей на ледовое шоу «Алые паруса».

«Все получают те или иные гранты для развития проекта. У нас что, кино за свои деньги снимают? Загитова же подала не в проект общественных инициатив. Она подала в президентские инициативы в рамках культуры. То есть на кино миллиарды мы тратим, а на шоу замечательной Алины – не можем?

Вопрос суммы и целесообразности дальше рассмотрят специалисты, может быть, что-то подкорректируют. Чаще всего запрашивают сумму больше, чем потом дают. Возможно, потребуют включить в заявление софинансирование.

Если бы это было одноразовое шоу, то сумма большая. А если шоу на полгода – другой расклад. Надо смотреть, что Алина предлагает под этот грант. Обычно, все прописывается и объясняется. Не считайте, что люди, сидящие в комиссии, посмотрят и ничего не увидят.

Насколько знаю, Загитову так затроллили, что она уже не знает, хочет ли это шоу. Алина не ожидала, что люди так начнут к этому относиться. Видимо, она была не готова. Алина думала, что предложила хорошую инициативу. Чем это отличается от поддержки даже бездарного кино? Что у нас, мало бездарного кино поддерживается? Поэтому это просто вопрос корректировки», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0