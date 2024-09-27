  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Саудовской Аравии: «Это отличная страна, где есть правила и безопасность. В Европе этого больше нет»
35

Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Саудовской Аравии: «Это отличная страна, где есть правила и безопасность. В Европе этого больше нет»

Жорже Жезуш отметил безопасность Саудовской Аравии в сравнении с Европой.

Что это за страна Саудовская Аравия, и «Аль-Хилаль», который так очаровал вас, как мы все видим?

– Отвечу на этот вопрос двояко, говоря о стране и о спорте. Саудовская Аравия – это отличная страна, где есть правила и безопасность. В Европе этого больше нет, здесь же каждый гражданин чувствует себя в безопасности.

Это страна с огромным потенциалом для развития. Думаю, что Саудовская Аравия в течение следующих 10 лет станет страной, на которую стоит обратить внимание не только в футболе, но и в любой другой сфере в мире.

Что касается спорта, я нахожусь в клубе, где уже был пять лет назад. Он структурно развивается, у него замечательный президент, у него есть генеральный директор, который был в мое время, и который за эти годы, возможно, создал самую организованную команду не только Саудовской Аравии, но и Азии.

А еще то, что действительно делает разницу: это игроки. У меня есть прекрасные игроки, которые помогают повысить ценность тренера, в данном случае меня.

После тех побед, которые мы одержали в прошлом, в этом году мы не можем выступить лучше, можем лишь повторить успех. Единственный турнир, который мы не выиграли – это азиатская Лига чемпионов, мы проиграли в полуфинале. Все три соревнования Саудовской Аравии мы выиграли.

Я в восторге, как всегда, от футбола, и это то, что заставляет меня каждый день с удовольствием приходить на тренировку и работать с моими игроками. У меня есть огромная страсть к тому, что я делаю, и не у всех есть такая удача заниматься тем, что им нравится. С 14 лет я был счастлив заниматься этим, и сейчас я счастлив в спортивном плане от того, что делаю, – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» португалец Жезуш.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
logoвысшая лига Португалия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoЖорже Жезуш
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Неймаре: «Мы оценим его состояние в январе. Не могу назвать точную дату возвращения»
925 сентября, 11:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Рубин» в гостях у «Факела», в субботу «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» – с «Локо»
917 минут назад
Иван Саморано: «Девятки» на грани исчезновения, последним из этой породы был Фалькао. Холанд, Левандовски, Лукаку, Осимхен, Серлот играют иначе»
1119 минут назад
УЕФА оштрафовал «Барсу» на 10 тысяч евро и запретил продавать билеты на следующий гостевой матч ЛЧ из-за плаката болельщика с нацистским подтекстом на игре с «Монако»
6936 минут назад
«Саудовская Аравия войдет в топ-5 лиг со временем. Здесь одни из лучших игроков мира, приезжают большие тренеры». Жезуш из «Аль-Хилаля» о чемпионате
952 минуты назад
Александр Мостовой: «Зенит» немного сдулся, он не фаворит матча с «Краснодаром», «быки» будут стараться играть в атаку»
753 минуты назад
Жена Левандовского: «Роберт много лет придерживается диеты. Ему 36 лет, но он выглядит на 25 – все благодаря здоровому образу жизни»
81сегодня, 10:00
Поттер о составе «Челси», не помещавшемся в конференц-зале: «Некоторым приходилось сидеть на полу. Удивлюсь, если найдете тренера, который скажет: «Да, это лучшие условия для меня»
9сегодня, 09:55
Сесар Навас: «Зенит» в Ла Лиге мог бы бороться за 6-12-е место. Великолепная команда, сильные игроки и отличный тренер»
51сегодня, 09:44
Виллиан Жозе готов сыграть с «Локо», форвард «Спартака» тренируется в общей группе. Маркиньос пропустит игру из-за смерти отца
16сегодня, 09:41
Саморано о Мбаппе в «Реале»: «Он станет «девяткой», как это произошло с Роналду»
8сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» принимает ЦСКА. Нижегородцы, ждем всех на домашнем кубковом матче!
7 минут назадРеклама
Компани о матче с «Байером»: «Бавария» – всегда фаворит, хотим победить. Это важный матч против лучшей команды последнего года, но мы играем дома и хотим показать, на что способны»
17 минут назад
Сычев о Батракове: «Я за то, чтобы футболисты дольше играли за родные клубы, есть пример Акинфеева. Сначала нужно окрепнуть в России и только потом думать о Европе»
27 минут назад
Гордон продлит с «Ньюкаслом» контракт до 2029 года. 23-летний хавбек станет одним из самых дорогих игроков клуба (Фабрицио Романо)
524 минуты назад
Семин о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Фаворита нет. Кордоба – главная проблема для гостей, а у краснодарцев будут шансы на победу, если справятся с бразильцами в средней линии»
334 минуты назад
Селюк о Федотове: «Из «Сочи» сбежал, против ЦСКА пошел в CAS. Он должен целовать ноги руководству армейцев, что они вообще дали ему работу»
538 минут назад
Пловчиха Ефимова о «Спартаке»: «У Станковича неплохо получается – команда выиграла все матчи, на которых я была. Бабич – мой любимый футболист»
554 минуты назад
«Глушакову трудно признать, что его спортивная жизнь закончена». Рианчо об отстранении 37-летнего хавбека в «Химках»
4сегодня, 09:58
Хавбек «Локо» Батраков о дерби: «Матч со «Спартаком» принципиален еще с детского футбола. Нет задачи обязательно забить или отдать передачу, достаточно взять три очка»
12сегодня, 08:36
Алонсо вручили «Серебряную скамейку» – приз лучшему тренеру Бундеслиги в прошлом сезоне. Виртц получил «Серебряную бутсу». Джака, Та, Гримальдо и Фримпонг вошли в команду сезона
7сегодня, 08:31Фото