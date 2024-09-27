Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Саудовской Аравии: «Это отличная страна, где есть правила и безопасность. В Европе этого больше нет»

Жорже Жезуш отметил безопасность Саудовской Аравии в сравнении с Европой.

– Что это за страна Саудовская Аравия, и «Аль-Хилаль», который так очаровал вас, как мы все видим?

– Отвечу на этот вопрос двояко, говоря о стране и о спорте. Саудовская Аравия – это отличная страна, где есть правила и безопасность. В Европе этого больше нет, здесь же каждый гражданин чувствует себя в безопасности.

Это страна с огромным потенциалом для развития. Думаю, что Саудовская Аравия в течение следующих 10 лет станет страной, на которую стоит обратить внимание не только в футболе, но и в любой другой сфере в мире.

Что касается спорта, я нахожусь в клубе, где уже был пять лет назад. Он структурно развивается, у него замечательный президент, у него есть генеральный директор, который был в мое время, и который за эти годы, возможно, создал самую организованную команду не только Саудовской Аравии, но и Азии.

А еще то, что действительно делает разницу: это игроки. У меня есть прекрасные игроки, которые помогают повысить ценность тренера, в данном случае меня.

После тех побед, которые мы одержали в прошлом, в этом году мы не можем выступить лучше, можем лишь повторить успех. Единственный турнир, который мы не выиграли – это азиатская Лига чемпионов, мы проиграли в полуфинале. Все три соревнования Саудовской Аравии мы выиграли.

Я в восторге, как всегда, от футбола, и это то, что заставляет меня каждый день с удовольствием приходить на тренировку и работать с моими игроками. У меня есть огромная страсть к тому, что я делаю, и не у всех есть такая удача заниматься тем, что им нравится. С 14 лет я был счастлив заниматься этим, и сейчас я счастлив в спортивном плане от того, что делаю, – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» португалец Жезуш.