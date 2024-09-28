Тарасенко впервые забил за «Детройт» – в выставочном матче с «Чикаго»
Владимир Тарасенко впервые забил за «Детройт» – в выставочном матче с «Чикаго».
Форвард «Ред Уингс» отличился во втором периоде предсезонного матча против «Блэкхокс» (2:0), реализовав большинство.
32-летний игрок (15:07, 3:24 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.
Тарасенко стал игроком «Детройта» в межсезонье, подписав 2-летний контракт с кэпхитом 4,75 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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