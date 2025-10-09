Килиан Мбаппе: «У меня очень хорошие отношения с Винисиусом, он отличный игрок и хороший человек. Люди говорят о нас всякое, но у нас одна цель – помочь «Реалу» выигрывать титулы»
Килиан Мбаппе заявил, что у него хорошие отношения с Винисиусом Жуниором.
«Когда два известных игрока выступают за одну команду, это помогает продавать много газет. У меня очень хорошие отношения с Винисиусом. В этом году они стали намного лучше, мы узнали друг друга намного лучше. Он отличный игрок и очень хороший человек.
Мы знаем, что люди говорят о нас всякое, но у нас одна цель – помочь «Реалу» выигрывать титулы. Я думаю, если мы хотим выигрывать титулы, мы должны быть в лучшей форме и помогать команде», – сказал нападающий мадридского клуба в интервью Хорхе Вальдано.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
