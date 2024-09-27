Пьянич получит бонус 1 млн евро, если сыграет 50% матчей в ЦСКА до конца сезона. Зарплата боснийца – 800 тысяч евро в год, столько же комиссия агента («СЭ»)
Появились подробности контракта Миралема Пьянича с ЦСКА.
34-летний босниец присоединился к московскому клубу на правах свободного агента. Контракт с хавбеком подписан по схеме «1+1».
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», по условиям соглашения Пьянич получит бонус в размере одного миллиона евро, если примет участие не менее чем в 50 процентах матчей москвичей до конца сезона-2024/25.
Базовая зарплата игрока составит 800 тысяч евро в год. Комиссия агента – 800 тысяч евро.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Пьянич в ЦСКА будет получать 1 млн евро в год и бонусы: по 150 тысяч евро за чемпионство и победу в Фонбет Кубке России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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