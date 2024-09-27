УЕФА оштрафовал «Барсу» на 10 тысяч евро и запретил продавать билеты на следующий гостевой матч ЛЧ из-за плаката болельщика с нацистским подтекстом на игре с «Монако»
УЕФА наказал «Барселону» за баннер болельщика на матче с «Монако».
Каталонский клуб оштрафован на 10 000 евро и лишен права продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч Лиги чемпионов – против «Црвены Звезды», сообщает As.
Поводом послужил баннер, появившийся на гостевом секторе фанатов «Барселоны» во время матча с «Монако» (1:2) в 1-м туре, на котором был изображен нацистский лозунг «Sieg Heil», но вместо первого слова было написано «Flick» – фамилия немецкого тренера «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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