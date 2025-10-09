Гражданская жена Аршавина подала на него в суд о взыскании алиментов на дочь, чтобы уменьшить выплаты на детей от его других браков («Mash на спорте»)

На Андрея Аршавина подали иск о взыскании алиментов с целью помочь ему.

В суд на бывшего полузащитника сборной России, «Зенита» и «Арсенала» подала его гражданская жена и мать младшей дочери Анна Петрушина, сообщает сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

По словам источника, она пошла на такой шаг для уменьшения объема выплат бывшим женам футболиста.

Суд встал на сторону Анны и постановил перераспределить алименты на шестерых детей, включив в число получателей и младшего ребенка. Таким образом, 25% от его дохода будут разделены на большее количество частей, что уменьшит выплаты для старших детей.

Аршавин с 2004 по 2013 год был в отношениях с Юлией Барановской, от первой супруги у Аршавина трое детей. С 2016 по 2019 год он был женат на Алисе Казьминой, которая родила ему дочь Есению.

Ранее Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего.