  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
15

Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»

Федор Конюхов рассказал, что ему импонирует форвард «Акрона» Артем Дзюба.

– Федор Филиппович, очень сложный вопрос. Кого вы считаете главным спортсменом нашей страны? 

Лев Яшин был моим кумиром, я же был вратарем, когда учился в школе и мореходке. Я был такой худой, прыгучий. А сейчас я наблюдаю за Артемом Дзюбой, мне нравится его игра. 

Еще болею за Лионеля Месси, у меня есть его футболка «Барселоны». Я болею не за команды, а за персоналии. Например, Мохаммед Али, Майк Тайсон. 

Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Мне нравится, как он бегает, забивает. Я переживаю за него как за спортсмена. Ну а что про него говорят, меня не касается. На меня тоже много грязи выливали. 

Вот, например, у Владимира Высоцкого есть песня про мореплавателя-одиночку, и у меня спрашивают: «Как же ты, священник, слушаешь Высоцкого? Он же был пьяница и наркоман». Я отвечаю, что меня это не касается. Какие он песни написал! Про море, про горы. И меня его жизнь не касается. 

Так и с Дзюбой. Это я сам выбрал. Как, например, девушку выбирают, художника и другое. Я вот люблю Пабло Пикассо, и люблю за его работоспособность. Я написал три тысячи картин, а он –17 тысяч. Я питаюсь от него работоспособностью, он сутками стоял у мольберта, да еще и все остальное успевал», – сказал путешественник Федор Конюхов.

Как вам дерби?20622 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoМайк Тайсон
logoЛа Лига
logoЛионель Месси
logoМохаммед Али
Федор Конюхов
logoЛев Яшин
музыка
logoБарселона
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кисляк о Дзюбе: «Не сказать, что прям хочу, чтобы он был в сборной, но он возглавил бы раздевалку. Никто так не располагал к себе»
197 октября, 11:24
Дзюба догнал Семака по матчам в РПЛ – у них по 456. Больше только у Игнашевича и Акинфеева
474 октября, 10:22
Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»
3426 сентября, 14:07
Главные новости
«Спартак» ведет переговоры с Клеманом. Экс-тренер «Монако» взял время на размышления (Sport24)
25 минут назад
Килиан Мбаппе: «У меня очень хорошие отношения с Винисиусом, он отличный игрок и хороший человек. Люди говорят о нас всякое, но у нас одна цель – помочь «Реалу» выигрывать титулы»
216 минут назад
Нани считает, что Амориму нужно время: «Рубен привнес много хорошего в «МЮ», он доносит до игроков правильное послание. Это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться»
423 минуты назад
Инфантино о ЧМ-2034 в январе 2035-го: «В одной части света не играют в декабре, в другой – в июле. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы это обсуждаем»
530 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
1242 минуты назадLive
Черданцев о пенальти ЦСКА в дерби: «Мне писали: «Что ты, ###, несешь?» – друзья из старого спартаковского фанатья. Основания были, но такие назначения выбешивают болельщиков»
3146 минут назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
47 минут назадТесты и игры
Карпин и Нгамале «раздражают друг друга». «Динамо» расторгнет контракт с игроком, если не получит предложений о трансфере зимой (Legalbet)
1949 минут назад
Льоренте о теориях заговора: «Я не плоскоземельщик. Говорят, что химиотрассы уже повлияли на изменение климата и что некоторые страны их запретили»
2058 минут назад
Лапорта о недовольстве де Йонга матчем «Барсы» в США: «Игроки могут иметь свое мнение, но мы будем играть там, где скажет Ла Лига. Клуб поддержал эту идею»
11сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
2 минуты назадВидео
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 15:00
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
17сегодня, 14:46
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
8сегодня, 14:27
Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
11сегодня, 14:14
Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
7сегодня, 14:02
Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
сегодня, 14:01
Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
3сегодня, 13:45
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
11сегодня, 13:28
Шченсны о тер Стегене и «Барсе»: «Я был в такой же ситуации с «Ювентусом» и решил завершить карьеру. Не советую этого Марку, он все понимает и еще многое может привнести в футбол»
5сегодня, 13:12