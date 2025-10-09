Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»

Федор Конюхов рассказал, что ему импонирует форвард «Акрона» Артем Дзюба.

– Федор Филиппович, очень сложный вопрос. Кого вы считаете главным спортсменом нашей страны?

– Лев Яшин был моим кумиром, я же был вратарем, когда учился в школе и мореходке. Я был такой худой, прыгучий. А сейчас я наблюдаю за Артемом Дзюбой , мне нравится его игра.

Еще болею за Лионеля Месси , у меня есть его футболка «Барселоны». Я болею не за команды, а за персоналии. Например, Мохаммед Али, Майк Тайсон.

Когда-то я болел за «Спартак », а сейчас за Дзюбу. Мне нравится, как он бегает, забивает. Я переживаю за него как за спортсмена. Ну а что про него говорят, меня не касается. На меня тоже много грязи выливали.

Вот, например, у Владимира Высоцкого есть песня про мореплавателя-одиночку, и у меня спрашивают: «Как же ты, священник, слушаешь Высоцкого? Он же был пьяница и наркоман». Я отвечаю, что меня это не касается. Какие он песни написал! Про море, про горы. И меня его жизнь не касается.

Так и с Дзюбой. Это я сам выбрал. Как, например, девушку выбирают, художника и другое. Я вот люблю Пабло Пикассо, и люблю за его работоспособность. Я написал три тысячи картин, а он –17 тысяч. Я питаюсь от него работоспособностью, он сутками стоял у мольберта, да еще и все остальное успевал», – сказал путешественник Федор Конюхов.