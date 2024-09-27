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Роднина – журналистам: «Ваши коллеги – двоечники. Допустить российских юниоров решили еще летом»

Ирина Роднина заявила, что российских юниоров допустили к турнирам ISU еще летом.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина в комментарии для «Матч ТВ» заявила, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) допустил российских юниоров на соревнования под своей эгидой.

27-28 сентября в Лозанне проходит заседание совета ISU.

«Ваши коллеги – двоечники, так им и передайте. Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили еще летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», – цитирует Роднину «Р-Спорт».

Летом ISU предоставил квоты на участие российских фигуристов в серии Гран-при среди юниоров. Воспользоваться ими можно было в случае допуска к международным соревнованиям.

Нашим фигуристам обещают квоты на юниорском Гран-при. Бомонд в восторге, но есть нюанс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: &laquo;Р-Спорт&raquo;
logoсборная России
logoИрина Роднина
logoISU
logoМатч ТВ
Р-Спорт
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