Варан и Тошич завершили карьеры, старт Лиги Европы, «Барса» снова побеждает и подписывает Шченсны, «Крылья» увольняют Осинькина, травма Мбаппе и другие новости

1. Стартовала Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Твенте» – 1:1. При Эрике тен Хаге команда выиграла 1 из 9 последних матчей в еврокубках – 5 поражений и 3 ничьих.

В других играх «Лацио» разгромил «Динамо» Киев (3:0), ПАОК Оздоева и Чалова уступил «Галатасараю» (1:3), «Буде-Глимт» победил «Порту» (3:2). Все результаты – здесь .

2. Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в 31 год. Французский защитник 4 раза побеждал в ЛЧ с «Реалом» и выиграл ЧМ-2018.

Еще с футболом закончил Зоран Тошич. Сербский хавбек трижды взял РПЛ с ЦСКА и играл за «Манчестер Юнайтед». Также о завершении карьеры рассказал экс-полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш.

3. «Барселона» обыграла «Хетафе» благодаря голу Левандовского в 7-м туре Ла Лиги – 1:0. Каталонцы при Ханси Флике выиграли все 7 матчей в чемпионате с общим счетом 23:5 и лидируют с отрывом в 4 очка от «Реала». В другом матче дня «Жирона» и «Райо Вальекано» не забили – 0:0.

4. В КХЛ «Металлург» уступил «Спартаку», «Локомотив» победил «Авангард», «Ак Барс» был сильнее «Лады», «Салават» обыграл «Трактор».

5. Войчех Шченсны согласился возобновить карьеру и перейти в «Барселону». Он подпишет контракт на год и должен выплатить «Ювентусу» 2 млн евро.

6. В Кубке английской лиги «Арсенал» разгромил «Болтон» (5:1), «Ливерпуль» с таким же счетом крупно обыграл «Вест Хэм». «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка, «МЮ» – с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Брайтоном», «Арсенал» против «Престона».

7. «Крылья Советов» уволят Осинькина после матча с «Локомотивом», пишет Иван Карпов. Команду возглавит Сергей Игнашевич, назначение согласовано .

8. Миралем Пьянич прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА. Бонусы полузащитника – по 150 000 евро за чемпионство и победу в Кубке России.

9. В 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России «Урал» прошел «СКА Хабаровск», «Сокол» обыграл «Орел», «Торпедо» победило «КАМАЗ» в матче, где произошла массовая потасовка из-за действий Олега Кононова.

10. Килиан Мбаппе выбыл на 3 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра. «Манчестер Сити» подтвердил повреждение связок у Родри.

11. Выставочные матчи НХЛ. Александр Овечкин сделал передачу в игре с «Нью-Джерси» (5:3), Кирилл Марченко забил «Сент-Луису» (3:0), Максим Грошев - «Флориде» (8:7). Другие результаты – здесь .

12. На канал Романа Ротенберга в телеграме подписались более 42 тысяч человек за 3 дня .

13. Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов подал жалобу на клуб в CAS из-за невыплаты неустойки при увольнении.

14. Глава USADA заявил, что спортсмены, принявшие участие в Играх дружбы, не смогут выступить на Олимпиаде.

15. «Рейнджерс» готовы дать Шестеркину больше 10,5 млн долларов в год. Он может стать самым дорогим вратарем в НХЛ.

16. Замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована по подозрению в получении взятки.

17. Единая лига ВТБ. 23 очка Бэйкона помогли «Зениту» обыграть «Автодор», ЦСКА разгромил «Уралмаш» и другие результаты .

Цитаты дня .

Даниил Глейхенгауз: «На Sports.ru бывают комментарии, с которых можно поржать . Там и обидного много, но иногда очень четко»

Байрамян о вере: «Верить в Бога нужно, считаю, – без веры человек блуждает и не может найти себя . Раз в 10 дней хожу в церковь, всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо»

Ротенберг о Деанджело в СКА: «Благодарны «Газпрому» и лично Миллеру, что можем развиваться и прогрессировать . К нам приезжают лучшие хоккеисты мира»

Дейв Лиз: «У Медведевой и Щербаковой умная и интеллигентная речь. В этом плане Загитова и Валиева меньше известны западной публике »

Карпукас о Медиалиге: «Это не футбол . Молодым нравится – можно материться и делать все, что запрещено. Многие из «Локомотива» пошли на финал, мало кому понравилось»

Глава USADA Тайгерт: «С Валиевой обращались как с подопытным кроликом . Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая все это поддерживала»

Каррагер о финансах «Сити»: «Бред, что они зарабатывают больше «Реала», «Барселоны» и «МЮ». Меня не волнует, насколько они успешны, это невозможно »