Федотов подал жалобу на ЦСКА в CAS из-за невыплаты неустойки при увольнении
Владимир Федотов подал жалобу на ЦСКА в CAS.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, ранее бывший главный тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров – он хотел получить неустойку за расторжение контракта. Федотову отказали в выплате 200 миллионов рублей.
В ЦСКА отказались комментировать ситуацию с обращением специалиста в Спортивный арбитражный суд.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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