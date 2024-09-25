Федотов подал жалобу на ЦСКА в CAS из-за невыплаты неустойки при увольнении

Владимир Федотов подал жалобу на ЦСКА в CAS.

Об этом сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее бывший главный тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров – он хотел получить неустойку за расторжение контракта. Федотову отказали в выплате 200 миллионов рублей.

В ЦСКА отказались комментировать ситуацию с обращением специалиста в Спортивный арбитражный суд.