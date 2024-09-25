Кононов толкнул игрока «КАМАЗа» и спровоцировал массовую потасовку на матче Кубка России. Тренер «Торпедо» получил красную

Олег Кононов спровоцировал потасовку в кубковом матче «Торпедо» и «КАМАЗа».

На 83-й минуте игры 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России защитник «КАМАЗа » Руслан Аюкин грубо сыграл против Юрия Коледина, после чего тот упал на газон, корчась от боли.

Эпизод вызвал возмущение у Кононова – главный тренер «Торпедо » выбежал на поле и оттолкнул Аюкина, после чего на поле началась массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд.

По итогам эпизода Кононов получил красную карточку. Также удаление заработал тренер вратарей «Торпедо» Игорь Телков.

Матч завершился победой «Торпедо» со счетом 2:1.