Кононов толкнул игрока «КАМАЗа» и спровоцировал массовую потасовку на матче Кубка России. Тренер «Торпедо» получил красную
Олег Кононов спровоцировал потасовку в кубковом матче «Торпедо» и «КАМАЗа».
На 83-й минуте игры 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин грубо сыграл против Юрия Коледина, после чего тот упал на газон, корчась от боли.
Эпизод вызвал возмущение у Кононова – главный тренер «Торпедо» выбежал на поле и оттолкнул Аюкина, после чего на поле началась массовая потасовка с участием игроков и представителей обеих команд.
По итогам эпизода Кононов получил красную карточку. Также удаление заработал тренер вратарей «Торпедо» Игорь Телков.
Матч завершился победой «Торпедо» со счетом 2:1.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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