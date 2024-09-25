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  • Левандовски с 7 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Форвард «Барсы» опережает Мбаппе на 2 мяча
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Левандовски с 7 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Форвард «Барсы» опережает Мбаппе на 2 мяча

Роберт Левандовски забил 7 голов в 7 матчах Ла Лиги.

Форвард «Барселоны» открыл счет на 19-й минуте игры с «Хетафе» (1:0, первый тайм), переправив мяч в пустые ворота после навеса Жюля Кунде. Спортс’‘ проводит текстовую-онлайн трансляцию матча.

Таким образом, нападающий продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата Испании. Второе место с 5 голами на данный момент делят его партнер по «Барселоне» Рафинья и нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoРафинья
logoБарселона
logoХетафе
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoЖюль Кунде
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