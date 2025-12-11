  • Спортс
  • Депутат Милонов о том, что Сафонов и Забарный вместе сыграли за «ПСЖ»: «Илья – настоящий мужик. В России никто не будет за это осуждать, а на Украине рагули будут плеваться и материться»
Депутат Милонов о том, что Сафонов и Забарный вместе сыграли за «ПСЖ»: «Илья – настоящий мужик. В России никто не будет за это осуждать, а на Украине рагули будут плеваться и материться»

Милонов: Забарный – настоящий мужик, у нас нет скандалов с адекватными украинцами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о том, что Матвей Сафонов и Илья Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ». 

Футболисты приняли участие в матче против «Атлетика» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0). Российский вратарь вышел в стартовом составе, украинский защитник появился на поле во втором тайме. 

«А у нас и не возникает скандалов с адекватными украинцами. Вопрос в государстве, политиках и околополитиках. Даже раньше, в 2022-2023 годах украинские туристы на курортах вели себя вызывающе – сталкиваясь с россиянами, пытались завязать конфликт. А сейчас уже перестают это делать. Обычные украинцы хотят, чтобы все это уже закончилось. Все понимают тупиковость ситуации. Была бы их воля, они бы уже все закончили.

Достойно, что украинский спортсмен ведет себя спортивно и вместе с Сафоновым выступает за клуб. Мы все знаем случаи в баскетболе, теннисе, волейболе, где некоторые украинцы не хотят жать руки русским или выступать против. Кто не жмет руки и не хочет с русскими играть – окажутся на помойке. А нормальные люди всегда будут спокойно выступать вместе или против друг друга. Хочешь что-то доказать, так доказывай это в спорте, но не через политику.

Есть, конечно, одиозные, которые ставят сейчас политику и свою глупость выше, чем спорт, чем спортивные законы. Вот они все закончат плохо. Потому что те, кто не хотят с кем-то выступать, руки жать, чувствуют свою спортивную ущербность. Пытаются не в спорте победить, как они могли бы это сделать, а около спорта. Если украинский спортсмен считает себя лучше русского, так докажи это в поединке, в борьбе. Достойные люди останутся достойными.

 Забарный – настоящий мужик и адекватный спортсмен. Я его не знаю как человека, но поступает он совершенно адекватно. В нашей стране никто не будет осуждать нашего спортсмена, что он играет вместе с украинцем. Да и украинца похвалят, что выступают вместе. А вот там, на Украине, совершенно другая реакция будет. Там эти рагули будут плеваться и материться», – сказал Милонов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Политика
Государственная дума
