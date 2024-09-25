Шченсны подпишет контракт с «Барсой» на год: «Было бы неуважительно не рассматривать этот вариант. Это один из лучших клубов мира»

Войчех Шченсны перейдет в «Барселону».

Инсайдер Фабриио Романо подтвердил, что экс-вратарь «Ювентуса », объявивший о завершении карьеры в августе, вернется в футбол и подпишет с «Барселоной» контракт на один год в качестве свободного агента. В ближайшие дни Шченсны пройдет медобследование для нового клуба.

«Я очень уважаю историю «Барсы», это один из лучших клубов в мире.

Я понимаю сложную ситуацию, в которой они оказались после травмы Марка-Андре тер Стегена , и я думаю, что с моей стороны было бы неуважительно не рассматривать этот вариант», – сказал Шченсны в интервью Diario Sport.

Шченсны возвращается – ради «Барсы»! Но он удивит вас не только этим