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Шченсны подпишет контракт с «Барсой» на год: «Было бы неуважительно не рассматривать этот вариант. Это один из лучших клубов мира»

Войчех Шченсны перейдет в «Барселону».

Инсайдер Фабриио Романо подтвердил, что экс-вратарь «Ювентуса», объявивший о завершении карьеры в августе, вернется в футбол и подпишет с «Барселоной» контракт на один год в качестве свободного агента. В ближайшие дни Шченсны пройдет медобследование для нового клуба.

«Я очень уважаю историю «Барсы», это один из лучших клубов в мире.

Я понимаю сложную ситуацию, в которой они оказались после травмы Марка-Андре тер Стегена, и я думаю, что с моей стороны было бы неуважительно не рассматривать этот вариант», – сказал Шченсны в интервью Diario Sport.

Шченсны возвращается – ради «Барсы»! Но он удивит вас не только этим

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЮвентус
logoБарселона
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoВойчех Шченсны
logoМарк-Андре тер Стеген
Фабрицио Романо
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