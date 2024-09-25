«Рейнджерс» готовы дать Шестеркину больше 10,5 млн долларов в год. Он может стать самым дорогим вратарем в НХЛ

Игорь Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛ.

«Рейнджерс » готовы платить голкиперу более 10,5 млн долларов в год, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Срок действующего соглашения вратаря с клубом с кэпхитом 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Он может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

«Насколько мы понимаем, «Рейнджерс» сообщили представителям Шестеркина , что готовы заплатить ему больше, чем 10,5 млн долларов, которые получил Кэри Прайс », – сказал ЛеБрюн в эфире TSN.

На данный момент самым высокооплачиваемым вратарем лиги является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,7% бросков.

Ранее сообщалось , что Шестеркин хочет получать 12,9 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Это соответствует 14% в платежной ведомости клуба при потолке зарплат 92 миллионов долларов в сезоне-2025/26.