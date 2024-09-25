«Рейнджерс» готовы дать Шестеркину больше 10,5 млн долларов в год. Он может стать самым дорогим вратарем в НХЛ
«Рейнджерс» готовы платить голкиперу более 10,5 млн долларов в год, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Срок действующего соглашения вратаря с клубом с кэпхитом 5,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. Он может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.
«Насколько мы понимаем, «Рейнджерс» сообщили представителям Шестеркина, что готовы заплатить ему больше, чем 10,5 млн долларов, которые получил Кэри Прайс», – сказал ЛеБрюн в эфире TSN.
На данный момент самым высокооплачиваемым вратарем лиги является Кэри Прайс с окладом в 10,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – второй с зарплатой 10 млн долларов в год.
В нынешнем сезоне Шестеркин провел 55 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.
В плей-офф вратарь провел 16 игр, пропуская в среднем 2,34 шайбы и отражая 92,7% бросков.
Ранее сообщалось, что Шестеркин хочет получать 12,9 млн долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс». Это соответствует 14% в платежной ведомости клуба при потолке зарплат 92 миллионов долларов в сезоне-2025/26.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий