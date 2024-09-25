Лига Европы стартует! «МЮ» примет «Твенте, «Динамо» Киев против «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова сыграет с «Галатасараем»
Сегодня стартует новый розыгрыш Лиги Европы УЕФА.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
В среду киевское «Динамо» сыграет с «Лацио», «Манчестер Юнайтед» – с «Твенте», ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова проведет гостевой матч с «Галатасараем», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна – с «Ниццей».
Лига Европы
1-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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