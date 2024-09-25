Лига Европы стартует! «МЮ» примет «Твенте, «Динамо» Киев против «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова сыграет с «Галатасараем»

Сегодня стартует новый розыгрыш Лиги Европы УЕФА.

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

В среду киевское «Динамо » сыграет с «Лацио », «Манчестер Юнайтед » – с «Твенте », ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова проведет гостевой матч с «Галатасараем», «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна – с «Ниццей».

Лига Европы

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы