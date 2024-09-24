Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Кубань Холдинг» против «Сочи», «Ротор» в гостях у «Волги», «Урал» и «СКА Хабаровск» сыграют в среду

Стартуют матчи 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Во вторник «Кубань Холдинг » примет «Сочи », «Ротор » сыграет с «Волгой » на выезде.

В среду «Урал » примет «СКА Хабаровск», «КАМАЗ» сыграет с «Торпедо».

В четверг тульский «Арсенал» сыграет со «Знаменем Труда», «Алания» – с «Амкалом».

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Путь регионов

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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