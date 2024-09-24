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  • Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Кубань Холдинг» против «Сочи», «Ротор» в гостях у «Волги», «Урал» и «СКА Хабаровск» сыграют в среду
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Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Кубань Холдинг» против «Сочи», «Ротор» в гостях у «Волги», «Урал» и «СКА Хабаровск» сыграют в среду

Стартуют матчи 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

 Во вторник «Кубань Холдинг» примет «Сочи», «Ротор» сыграет с «Волгой» на выезде. 

В среду «Урал» примет «СКА Хабаровск», «КАМАЗ» сыграет с «Торпедо». 

В четверг тульский «Арсенал» сыграет со «Знаменем Труда», «Алания» – с «Амкалом». 

Фонбет Кубок России

Путь регионов

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАмкар
logoФОНБЕТ Кубок России
результаты
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logoШинник
logoКАМАЗ
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Родина
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logoОрел
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoНефтехимик
logoВолгарь
logoУфа
logoФК Челябинск
logoАлания Владикавказ
logoЧайка Песчанокопское
logoЛуки-Энергия
logoСочи
logoКубань Холдинг
logoАмкал
logoДинамо Владивосток
logoКомпозит
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