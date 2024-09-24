Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Кубань Холдинг» против «Сочи», «Ротор» в гостях у «Волги», «Урал» и «СКА Хабаровск» сыграют в среду
Стартуют матчи 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
Во вторник «Кубань Холдинг» примет «Сочи», «Ротор» сыграет с «Волгой» на выезде.
В среду «Урал» примет «СКА Хабаровск», «КАМАЗ» сыграет с «Торпедо».
В четверг тульский «Арсенал» сыграет со «Знаменем Труда», «Алания» – с «Амкалом».
Фонбет Кубок России
Путь регионов
4-й раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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