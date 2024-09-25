Ротенберг о Деанджело в СКА: «Благодарны «Газпрому» и лично Миллеру, что можем развиваться и прогрессировать. К нам приезжают лучшие хоккеисты мира»

Роман Ротенберг благодарен «Газпрому» за возможность купить лучших хоккеистов.

«Очень рады, что у нас была возможность подписать контракт с таким игроком, как Деанджело. Благодарны нашему спонсору и акционеру ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру, что мы можем развиваться и прогрессировать. К нам приезжают лучшие хоккеисты мира.

Вы знаете статистику Деанджело в НХЛ , это одни из лучших цифр в лиге среди защитников за последние годы. Его можно считать одним из лучших праворуких защитников для большинства, для начала атаки, для игры с шайбой. Это то, что мы активно внедряем. Это современный хоккей, основанный на контроле шайбы и принципе «отдал – открылся».

Тони идеально подходит под нашу систему. Его можно сравнивать с самыми лучшими хоккеистами мира его амплуа. Он такого же плана, как Вячеслав Войнов , который играл в СКА. С тех пор, как Слава ушел, мы не могли найти подходящую замену.

Будем работать, тренироваться. Берем пару недель на то, чтобы Деанджело подготовил себя, и ему оформили документы. Надо выразить огромное уважение Тони, ведь он один прилетел в Россию. Как только мы договорились, он сразу же взял билеты и рванул в Петербург», – сказал главный тренер СКА .

Ротенберг о Деанджело в СКА: «У Тони прадедушка и прабабушка – итальянцы. Идет культурный обмен. Растрелли застраивал Петербург, пересечений много. Итальянцы близки к россиянам»