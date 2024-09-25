Дейв Лиз: «У Медведевой и Щербаковой умная и интеллигентная речь. В этом плане Загитова и Валиева меньше известны западной публике»

Дейв Лиз объяснил, почему за рубежом Медведеву любят больше, чем Загитову.

Американский журналист рассказал о том, кто российских фигуристок популярен на Западе.

«Косторная – наверное, одна из самых популярных российских фигуристок на Западе, потому что люди воспринимали ее как продолжателя классической традиции (русского фигурного катания), у нее были и линия, и осанка, и поза, вот весь этот набор.

В принципе, на Западе не очень любят хореографию, которую ставят в группе Этери Тутберидзе . Даниил Глейхенгауз не является самым любимым хореографом западной публики. Ни платья, ни то, как он нарезает музыку.

Если возвращаться к самым ярким и знаменитым персонам российского фигурного катания, в первую очередь, наверное, в глазах западного зрителя это Елизавета Туктамышева . Потому что, во-первых, она очень много лет в спорте, что нетипично для российского фигуриста.

И еще здорово, что у Елизаветы есть самоирония, она умеет над собой шутить, это очень важно.

Конечно, это еще и Михаил Коляда . Опять же, балетные линии, хореографичность его программы «Нуреев» – это такая классика.

Дальше в список обязательно нужно внести Евгению Медведеву и Анну Щербакову . В первую очередь потому, как они говорят, что у них всегда умная, интеллигентная речь. Они умеют разговаривать с журналистами и с публикой. Также их отличает юмор и умение посмеяться над собой.

Наверное, в этом отношении Алина Загитова и Камила Валиева чуть меньше известны западной публике, потому что они меньше говорят и меньше умеют себя вербально презентовать», – сказал Лиз в подкасте «Чистый хвост».

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