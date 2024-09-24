Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Барселона» сыграет с «Хетафе» в среду, «Атлетико» с «Сельтой» – в четверг

«Реал» сыграет с «Алавесом» в 7-м туре Ла Лиги.

Также во вторник «Валенсия » примет «Осасуну», «Севилья » – «Вальядолид ».

В среду «Барселона » будет противостоять «Хетафе». В четверг тур завершится матчем «Сельта» – «Атлетико ».

Два матча состоялись ранее – «Мальорка» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), а «Атлетик» был сильнее «Леганеса» (2:0).

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7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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