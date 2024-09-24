Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Барселона» сыграет с «Хетафе» в среду, «Атлетико» с «Сельтой» – в четверг
«Реал» сыграет с «Алавесом» в 7-м туре Ла Лиги.
Также во вторник «Валенсия» примет «Осасуну», «Севилья» – «Вальядолид».
В среду «Барселона» будет противостоять «Хетафе». В четверг тур завершится матчем «Сельта» – «Атлетико».
Два матча состоялись ранее – «Мальорка» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0), а «Атлетик» был сильнее «Леганеса» (2:0).
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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