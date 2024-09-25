Мбаппе выбыл на 3 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра

Килиан Мбаппе пропустит ближайшие матчи «Реала» из-за травмы.

Нападающий «Реала » почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» (3:2) и был заменен на 80-й минуте.

Мадридский клуб сообщил, что у француза выявлена травма двуглавой мышцы бедра. Он пропустит около трех недель .

В текущем сезоне Ла Лиги Мбаппе провел 7 матчей и забил 5 голов. Его статистика – здесь .