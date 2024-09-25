Единая лига ВТБ. «Зенит» – «Автодор», ЦСКА примет «Уралмаш» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» сыграет с саратовским «Автодором », московский ЦСКА примет екатеринбургский «Уралмаш». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Зенит – 1-0, Пари Нижний Новгород – 1-0, Локомотив-Кубань – 1-0, ЦСКА – 1-0, Уралмаш – 1-0, Автодор – 1-0, Парма – 0-1, Самара – 0-1, УНИКС – 0-1, Енисей – 0-1, МБА-МАИ – 0-1, Астана – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.