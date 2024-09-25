Каррагер о финансах «Сити»: «Бред, что они зарабатывают больше «Реала», «Барселоны» и «МЮ». Меня не волнует, насколько они успешны, это невозможно»
Джейми Каррагер не верит, что «Сити» зарабатывает больше «Барсы», «Реала» и «МЮ».
«Когда я вижу, что среди команд, которые зарабатывают больше всего денег, «Сити» опережает «Реал», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»... Это бред.
Меня не волнует, насколько успешен «Манчестер Сити», этого просто не может быть. Это невозможно», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» в подкасте The Overlap.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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