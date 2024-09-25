«Ман Сити» подтвердил повреждение связок у Родри: «Обследование продолжается, чтобы установить степень серьезности травмы и ожидаемый прогноз»
«Манчестер Сити» поделился информацией о травме Родри.
Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте. Сообщалось, что он может пропустить остаток сезона.
«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что Родри получил травму связок правого колена.
На этой неделе полузащитник отправился в Испанию на консультацию к специалисту после первых тестов в Манчестере. Обследование продолжается, чтобы установить степень серьезности травмы и ожидаемый прогноз», – говорится в сообщении «горожан».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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