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«Ман Сити» подтвердил повреждение связок у Родри: «Обследование продолжается, чтобы установить степень серьезности травмы и ожидаемый прогноз»

«Манчестер Сити» поделился информацией о травме Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте. Сообщалось, что он может пропустить остаток сезона. 

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что Родри получил травму связок правого колена.

На этой неделе полузащитник отправился в Испанию на консультацию к специалисту после первых тестов в Манчестере. Обследование продолжается, чтобы установить степень серьезности травмы и ожидаемый прогноз», – говорится в сообщении «горожан». 

Родри не похож ни на одну суперзвезду

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
logoРодри
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