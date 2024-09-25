«Арсенал» – «Болтон». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Арсенал» принимает «Болтон» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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