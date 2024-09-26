«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 21 очком после 7 туров. «Реал» отстает на 4 балла, «Атлетик» – на 8
«Барселона» по-прежнему с отрывом лидирует в Ла Лиге.
После 7 туров команда Ханса-Дитера Флика идет на 1-м месте в турнирной таблице с 21 набранным очком.
«Реал», занимающий 2-е место, набрал 17 очков, у «Атлетика», располагающегося на 3-м месте, 13 очков.
На 4-м месте идет «Атлетико» с 12 очками, у команды Диего Симеоне матч в запасе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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