«Барселона» при Флике выиграла все 7 матчей в Ла Лиге с общим счетом 23:5
«Барселона» выиграла все 7 матчей в Ла Лиге при Ханси Флике.
Сегодня каталонцы обыграли «Хетафе» (1:0).
За 7 туров чемпионата Испании «Барселона» под руководством нового тренера забила 23 гола и пропустила 5. Команда лидирует в Ла Лиге, набрав 21 очко.
28 сентября «Барселона» сыграет на выезде с «Осасуной».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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