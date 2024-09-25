«Барселона» при Флике выиграла все 7 матчей в Ла Лиге с общим счетом 23:5

«Барселона» выиграла все 7 матчей в Ла Лиге при Ханси Флике.

Сегодня каталонцы обыграли «Хетафе » (1:0). За 7 туров чемпионата Испании «Барселона » под руководством нового тренера забила 23 гола и пропустила 5. Команда лидирует в Ла Лиге, набрав 21 очко. 28 сентября «Барселона» сыграет на выезде с «Осасуной».