«Крылья Советов» уволят Осинькина после матча с «Локомотивом». Команду возглавит Игнашевич (Иван Карпов)

Сергей Игнашевич может возглавить «Крылья Советов» вместо Игоря Осинькина.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, самарский клуб планирует уволить Осинькина после матча с «Локомотивом» 6 октября. На данный момент Игнашевич договаривается с членами своего будущего штаба по работе в «Крыльях Советов».

Информацию прокомментировал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

– Осинькина уберут из «Крыльев Советов» после матча с «Локомотивом»?

– В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем, – сказал Корниленко в интервью «Спорт-Экспрессу ».

После 9 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице, набрав 10 очков.