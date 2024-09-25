«Крылья Советов» уволят Осинькина после матча с «Локомотивом». Команду возглавит Игнашевич (Иван Карпов)
Сергей Игнашевич может возглавить «Крылья Советов» вместо Игоря Осинькина.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, самарский клуб планирует уволить Осинькина после матча с «Локомотивом» 6 октября. На данный момент Игнашевич договаривается с членами своего будущего штаба по работе в «Крыльях Советов».
Информацию прокомментировал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.
– Осинькина уберут из «Крыльев Советов» после матча с «Локомотивом»?
– В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем, – сказал Корниленко в интервью «Спорт-Экспрессу».
После 9 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице, набрав 10 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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