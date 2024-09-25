«Ливерпуль» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Ливерпуль» дома сыграет с «Вест Хэмом» в 3-м раунде Кубка английской лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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