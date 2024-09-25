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Шченсны должен выплатить «Юве» 2 млн евро, если перейдет в «Барсу». Каталонцы будут платить вратарю 3 млн в год до налогов

Войчех Шченсны заплатит «Ювентусу» 2 млн евро, если перейдет в «Барселону».

Ранее стало известно, что экс-вратарь «Ювентуса», объявивший о завершении карьеры в августе, вернется в футбол и подпишет с «Барселоной» контракт на один год в качестве свободного агента. Он должен заменить травмированного Марка-Андре тер Стегена, выбывшего на срок от 7 до 9 месяцев.

По информации Diario Sport, «Барселона» предлагает вратарю вознаграждение около 3 миллионов евро до налогов плюс бонусы.

Перед заключением сделки с испанцами игрок должен договориться с «Ювентусом». Шченсны получил около 6 млн евро от «бьянконери» по условиям расторжения  контракта.

Однако соглашение предусматривают выплату им компенсации клубу в размере 2 млн евро в случае, если он примет предложение вернуться в футбол. Этот пункт был введен из-за интереса к поляку нескольких клубов Саудовской Аравии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Diario Sport
logoЮвентус
logoБарселона
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoВойчех Шченсны
деньги
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