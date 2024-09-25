Шченсны должен выплатить «Юве» 2 млн евро, если перейдет в «Барсу». Каталонцы будут платить вратарю 3 млн в год до налогов
Ранее стало известно, что экс-вратарь «Ювентуса», объявивший о завершении карьеры в августе, вернется в футбол и подпишет с «Барселоной» контракт на один год в качестве свободного агента. Он должен заменить травмированного Марка-Андре тер Стегена, выбывшего на срок от 7 до 9 месяцев.
По информации Diario Sport, «Барселона» предлагает вратарю вознаграждение около 3 миллионов евро до налогов плюс бонусы.
Перед заключением сделки с испанцами игрок должен договориться с «Ювентусом». Шченсны получил около 6 млн евро от «бьянконери» по условиям расторжения контракта.
Однако соглашение предусматривают выплату им компенсации клубу в размере 2 млн евро в случае, если он примет предложение вернуться в футбол. Этот пункт был введен из-за интереса к поляку нескольких клубов Саудовской Аравии.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий